На этой дороге внесены изменения в организацию дорожного движения
В Гяндже на участке дороги от перекрестка улицы Низами с проспектом Ататюрка до пересечения с улицей Гамбара Гусейнли введено двустороннее движение.
Как сообщает Day.Az, соответствующую информацию распространило Агентство наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта.
По данным ведомства, нововведение позволило сократить лишний пробег автомобилей, уменьшить время в пути, а также повысить удобство и доступность общественного транспорта.
В рамках проведённых работ были установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка и внесены изменения в работу светофорных секций.
Водителей и других участников дорожного движения призывают строго соблюдать установленные правила и следовать дорожным указателям на данном участке.
