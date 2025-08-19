Ученых встревожил рекордный всплеск опасного заболевания суставов

Ревматоидный артрит - это хроническое воспалительное заболевание, при котором иммунная система по ошибке атакует ткани собственного организма, прежде всего суставы. Оно вызывает боль, отеки, скованность и со временем может привести к разрушению суставов и потере подвижности. Болезнь также может затрагивать внутренние органы и существенно снижать качество жизни.

Исследователи выявили, что с каждым годом растет не только общее число заболевших, но и возрастает нагрузка на систему здравоохранения. Особенно заметен рост в молодых возрастных группах и в странах с высоким уровнем жизни. Хотя ранее считалось, что такие государства должны справляться с болезнью лучше, данные показали обратное. В Великобритании, Ирландии и Новой Зеландии отмечено наиболее сильное неравенство в распространении заболевания по регионам. Это означает, что даже внутри одной страны одни районы испытывают гораздо более тяжелую нагрузку, чем другие.

Авторы подчеркивают, что причиной такого неравенства являются не только экономические факторы. Например, в Японии удалось сократить заболеваемость, несмотря на высокий уровень старения населения. Это стало возможным благодаря программам ранней диагностики, широкому применению современных препаратов и особенностям питания, которые снижают воспалительные процессы.

Ученые также спрогнозировали развитие ситуации до 2040 года. По их оценке, в странах с низким и средним уровнем дохода заболеваемость артритом будет расти за счет старения населения и недостаточной медицинской инфраструктуры. В то же время развитые страны смогут частично снизить показатели - при условии активной профилактики, особенно если будут бороться с курением. В некоторых регионах, например в Китае, отказ от табака может сократить смертность от артрита почти на 17%.

Авторы надеются, что разработанная ими модель поможет точнее оценивать реальные риски и потребности конкретных регионов. Это позволит перейти от общих мер к более точечным стратегиям здравоохранения, адаптированным под местные особенности.