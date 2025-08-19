Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянские реваншисты никак не могут переварить отмену 907-й поправки. Долгие годы именно этот документ был их главным поводом для гордости - якобы доказательство "силы армянского лобби" в США и инструмент давления на Азербайджан. Они наслаждались самим фактом того, что Вашингтон ограничивал военное сотрудничество с Баку, и представляли это как свою дипломатическую победу.

Теперь же реальность изменилась: 907-я поправка осталась в прошлом, а вместе с ней рухнул и миф о "вечном влиянии" армянских лоббистских структур. Америка больше не желает быть инструментом армянской пропаганды и не собирается искусственно сдерживать Азербайджан, который уже восстановил свои права и территориальную целостность. Для тех, кто десятилетиями питался иллюзиями о "запрете", это стало тяжёлым ударом. Именно поэтому они впали в истерику и пытаются убедить общество, будто отмена поправки несёт угрозу Армении.

После того как стало ясно, что вернуться к прошлому невозможно, на улицах Еревана вновь заговорили те, кто строит своё существование исключительно на реваншистских фантазиях. Одним из самых громких голосов оказался Ара Папян.

Выступая на митинге, организованном "Сасна-Црер" (террористическая группировка - ред.) на площади Свободы, он заявил, что отмена поправки якобы "принесёт не мир, а войну". По его словам, Азербайджан получит возможность закупать современное американское оружие и обязательно применит его против Армении. Таким образом, шаг, который международное сообщество воспринимает как дипломатический прогресс, Папян попытался представить как угрозу.

Но этим он не ограничился. Папян вновь поднял давно похороненную тему Минской группы ОБСЕ и заговорил о лопнувшем мыльном пузыре под названием "арцах". Он утверждал, что никто не вправе считать этот вопрос закрытым и что "армянский народ" якобы не допустит признания нынешних реалий. Это свидетельство того, что армянские реваншисты не живут настоящим и не думают о будущем, их единственная опора - фантомные идеи прошлого.

Все заявления Папяна - набор противоречий и откровенной демагогии. Он пытается убедить общество, что отмена 907-й поправки якобы "принесёт войну", но при этом умалчивает о том, что именно агрессия Армении и тридцатилетняя оккупация азербайджанских земель стали причиной всех последующих событий. Террористы "Сасна-Црер" принимали активное участие в оккупационном процессе и других многочисленных преступлениях против мирных азербайджанцев.

Раз за разом он повторяет мантры о "геноциде" и "этнических чистках", хотя ни один международный суд, ни одно авторитетное учреждение не признало эти обвинения. Это не юридический факт, а пропагандистский штамп, которым армянские реваншисты подменяют действительность. После операции 2023-го года армянам, несмотря на всё, было предложено остаться. Было лишь одно условие - принять гражданство Азербайджана, что вполне разумное требование, учитывая, что жить они собирались в Азербайджане. Что сделали армяне в ответ? Решили уехать. Добровольно. Никто их не выгонял. Можно ли называть это "геноцидом", учитывая то, что никто не стрелял в спину уезжающим, и "этнической чисткой"? Абсолютно нет.

Фактически, каждое его слово - это попытка заморозить Армению в состоянии вечной конфронтации, внушить обществу мысль, что мир невозможен, и оправдать собственное политическое бессилие.

Особое внимание в своей речи Папян уделил и Минской группе ОБСЕ, заявив, что её "невозможно распустить" и что "арцах" якобы всё ещё стоит на повестке. По сути, это очередная попытка искусственно вернуть Армению в 1990-е годы, когда именно Минская группа была удобным инструментом для затягивания конфликта и сохранения статус-кво оккупации.

Но реальность такова, что миссия этой структуры завершена. Сами сопредседатели - США, Франция и Россия - фактически признали её бесполезность после Второй карабахской войны. Упоминание Минской группы сегодня - призыв оживить мёртвый механизм, который давно утратил актуальность. Папян сознательно игнорирует факт, что международное сообщество признаёт территориальную целостность Азербайджана, и именно эта основа зафиксирована в последних документах и договорённостях.

Можете сколько угодно кричать про "войну", "геноцид", но Азербайджан и Армения уже близки к миру, как никогда. Папян и Ко. понимают, что это конец для их популистической сущности, конец для их западных грантов. Именно поэтому они продолжают внушать страх собственному народу и толкая обратно в яму, из которой он не может выбраться уже десятилетиями. Эти речи не о защите Армении, а о сохранении личных кресел и дешёвого влияния.

Армянские реваншисты всегда были тормозом для своего же народа, годами кормили общество мифами. Сегодня, когда все их козыри обнулены - от 907-й поправки до Минской группы, - они превратились в политические трупы.

Ни один их лозунг не вернёт утраченное, ни одна их истерика не изменит фактов. Они - не защитники Армении, а главные виновники её поражений. Их место не в политике, а на свалке истории, где и останутся все, кто довёл страну до изоляции и позора. Отмена 907-й поправки просто добила армянских реваншистов.