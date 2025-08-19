https://news.day.az/world/1774914.html Иран и Армения подписали ряд документов Между Ираном и Арменией подписаны совместное заявление и десять документов о сотрудничестве в различных сферах. Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на информационный портал президента Ирана.
Между Ираном и Арменией подписаны совместное заявление и десять документов о сотрудничестве в различных сферах.
Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на информационный портал президента Ирана.
Согласно информации, сегодня на мероприятии с участием Президента Ирана Масуда Пезешкиана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна были подписаны документы о сотрудничестве в политической, социальной, культурной, туристической, промышленной, образовательной, транспортной, градостроительной, художественной и медицинской сферах.
Напомним, что 18 августа Президент Ирана Масуд Пезешкиан в сопровождении высокопоставленной делегации совершил визит в Армению.
