Иран и Армения подписали ряд документов

Между Ираном и Арменией подписаны совместное заявление и десять документов о сотрудничестве в различных сферах.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на информационный портал президента Ирана.

Согласно информации, сегодня на мероприятии с участием Президента Ирана Масуда Пезешкиана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна были подписаны документы о сотрудничестве в политической, социальной, культурной, туристической, промышленной, образовательной, транспортной, градостроительной, художественной и медицинской сферах.

Напомним, что 18 августа Президент Ирана Масуд Пезешкиан в сопровождении высокопоставленной делегации совершил визит в Армению.