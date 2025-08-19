В американском порту взорвалось судно

В США у побережья Балтимора произошёл взрыв на борту грузового судна W-Sapphire, перевозившего уголь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Береговой охраны США, пострадавших в результате происшествия нет. На место были оперативно направлены спасательные подразделения. Взрыв вызвал возгорание, однако пожарные службы сумели быстро локализовать и ликвидировать очаг.

Судно не затонуло и останется на плаву. Его планируется отбуксировать к причалу при помощи буксиров. По информации телеканала CBS News, инцидент произошёл неподалёку от моста имени Фрэнсиса Скотта Ки, который в 2024 году рухнул после столкновения с контейнеровозом.

Напомним, 26 марта 2024 года контейнеровоз Dali, шедший под флагом Сингапура, протаранил мост в Балтиморе. В результате удара конструкции начали рушиться, а несколько автомобилей, находившихся на пролётах, упали в воду вместе с обломками. По данным Минтранса США, тогда погибли шесть человек.