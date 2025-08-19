"Абшерон Лайонс" усилился двухметровым баскетболистом

Команда "Абшерон Лайонс", которая представит Азербайджан на Кубке Европы по баскетболу в новом сезоне, усилила свой состав новым трансфером.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб подписал годичный контракт с 27-летним Ниджатом Мамедли, который прошлый сезон провел в "Серхедчи".

Для двухметрового баскетболиста это возвращение в "Абшерон Лайонс". Ранее он выступал за эту команду, когда она называлась "ААФ Хырдалан" и "Хырдалан".