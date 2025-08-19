Земля стремительно теряет запасы пресной воды

С 2002 года континенты Земли стремительно теряют запасы пресной воды - об этом свидетельствует глобальное исследование ученых из Университета штата Аризона, опубликованное в журнале Science Advances. Потери вызваны изменением климата, нерациональным использованием подземных вод и учащающимися экстремальными засухами.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ, по данным анализа спутников GRACE и GRACE-FO, за последние 22 года на планете сформировались четыре мега-региона засухи, все в Северном полушарии. Среди них - юго-запад США и Мексика, Аляска и северная Канада, север России и обширная зона от Ближнего Востока до Северной Африки и Евразии, передает Day.Az.

Фактически исследование показало, что с 2002 года только тропики продолжали становиться в среднем более влажными по широте, что не было предсказано климатическими моделями МГЭИК (Межправительственной группы экспертов по изменению климата) - сложными компьютерными программами, используемыми для прогнозирования будущих климатических сценариев. Непрерывные наблюдения имеют решающее значение для понимания долгосрочных изменений в круговороте воды.

Ученые подсчитали, что площади засушливых территорий ежегодно растут вдвое быстрее, чем площадь Калифорнии. Особенно тревожно то, что 68% потерь воды приходится на подземные источники, которые пополняются крайне медленно. Эти невидимые запасы, накопленные тысячелетиями, сегодня расходуются быстрее, чем ледники Гренландии и Антарктиды вместе взятые.

75 % населения мира уже живет в странах, где запасы пресной воды уменьшаются; сельское хозяйство и продовольственная безопасность оказались под угрозой; уровень моря растет быстрее именно из-за таяния запасов подземных вод, а не только ледников.

"Это, пожалуй, самый тревожный сигнал о влиянии изменения климата на водные ресурсы", - говорит руководитель исследования профессор Джей Фамиглиетти. "Мы подошли к моменту, когда необходимо действовать: регулировать использование подземных вод и выстраивать глобальные стратегии водной безопасности".

Переломным моментом стало 2014-2015 годы - период мощного Эль-Ниньо. Именно тогда темпы высыхания суши превысили темпы таяния ледников. С тех пор ситуация только ухудшается.

Исследователи подчеркивают: без международного сотрудничества и новых стратегий управления водой человечество рискует столкнуться с масштабным кризисом - от обострения засух и дефицита питьевой воды до новых волн климатической миграции.