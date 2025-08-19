В Зангилане задержан водитель, умышленно сбивший насмерть пешехода

В Зангилане полиция задержала водителя, который преднамеренно сбил насмерть пешехода.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в полицию поступило сообщение о том, что 18 августа в селе Агалы Зангиланского района житель села Эльман Зейналов 1971 года рождения был сбит грузовым автомобилем марки "Ford Transit" перед автомойкой, где он работал, и скончался от травм по дороге в больницу.

В результате проведённых полицейскими мероприятий в качестве подозреваемого был задержан и передает следствию водитель автомобиля - Эльчин Абдуллаев 1980 года рождения.

По предварительным данным, происшествие совершено умышленно на почве личных отношений.

По факту продолжается расследование.