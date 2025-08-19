Макрон оскандалился в Белом доме

Французский президент Эммануэль Макрон оскандалился, нарушив дипломатический протокол во время фотосъемки по итогам встречи в Белом доме.

Как передает Day.Az, на это обратила внимание польская газета Fakt.

"Эммануэль Макрон держит руку в кармане, что делать не принято во время статусных событий такого высокого ранга", - говорится в публикации.

Отмечается, президент Франции принял небрежную позу, что может свидетельствовать о его беспечном отношении не только к дипломатическому протоколу, но и к итогам самой встречи в Вашингтоне.

Макрон должен был продемонстрировать уважение к принимающей стороне и значимости встречи, но его поза подчеркнула легкомысленное отношение. В дипломатии важна каждая деталь и его поведение показывает недооценку последствий и слабость в понимании собственной роли как лидера, на которого обращено внимание всего мира.