Кир Стармер подвел итоги переговоров в Вашингтоне

Переговоры между европейскими политиками, президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне были хорошими и привели к реальному прогрессу. Итоги встречи подвел премьер-министр Великобритании Кир Стармер, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Между присутствовавшими на саммите европейскими лидерами, президентом Трампом и президентом Зеленским возникло настоящее чувство единства", - подчеркнул он.

Британский премьер выделил "два существенных результата" переговоров. Стармер отметил, что "коалиция желающих" теперь будет работать с США над гарантиями безопасности Украины. По его словам, другим важным результатом стало соглашение о том, что теперь между президентом России Владимиром Путиным и Зеленским "будет заключено двустороннее соглашение".