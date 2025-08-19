Лига чемпионов: "Карабах" сыграет с "Ференцварошем" в Венгрии

"Карабах" сегодня проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский клуб сыграет с венгерским "Ференцварошем" в плей-офф.

Чемпион Азербайджана рассчитывает на успешный исход в первом в матче, который состоится в Будапеште. Успешный результат (победа или ничья) заметно упростит задачу "Карабаха" в ответной встрече.

Лига чемпионов УЕФА

Плей-офф

19 августа

23:00 "Ференцварош" (Венгрия) - "Карабах" (Азербайджан)

Судья: Жоау Педро да Силва Пинейру (Португалия).

Будапешт, "Групама Арена".

Отметим, что ответный матч между командами состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.