Лига чемпионов: "Карабах" сыграет с "Ференцварошем" в Венгрии
"Карабах" сегодня проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, агдамский клуб сыграет с венгерским "Ференцварошем" в плей-офф.
Чемпион Азербайджана рассчитывает на успешный исход в первом в матче, который состоится в Будапеште. Успешный результат (победа или ничья) заметно упростит задачу "Карабаха" в ответной встрече.
Лига чемпионов УЕФА
Плей-офф
19 августа
23:00 "Ференцварош" (Венгрия) - "Карабах" (Азербайджан)
Судья: Жоау Педро да Силва Пинейру (Португалия).
Будапешт, "Групама Арена".
Отметим, что ответный матч между командами состоится 27 августа на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова в Баку.
