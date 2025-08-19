https://news.day.az/azerinews/1774832.html Sürücülük vəsiqəsini dəyişmək üçün hansı sənədlər lazımdır? - VİDEO Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin "1 sual - 1 cavab" maarifləndirici rubrikasında vətəndaşların ən çox ünvanladığı suallardan biri cavablandırılıb. Day.Az xəbər verir ki, vətəndaşların ən çox verdiyi suallardan biri də sürücülük vəsiqəsini dəyişmək üçün hansı sənədlərlə hara müraciət edilməli olduğudur.
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin "1 sual - 1 cavab" maarifləndirici rubrikasında vətəndaşların ən çox ünvanladığı suallardan biri cavablandırılıb.
Day.Az xəbər verir ki, vətəndaşların ən çox verdiyi suallardan biri də sürücülük vəsiqəsini dəyişmək üçün hansı sənədlərlə hara müraciət edilməli olduğudur.
Rubrikada bu suala mövcud qanunvericilik əsasında rəsmi cavab təqdim olunub. Layihənin məqsədi hərəkət iştirakçılarının tez-tez verdiyi suallara sadə və aydın cavablar verməklə onların yol hərəkəti qaydaları barədə məlumatlılığını artırmaqdır.
