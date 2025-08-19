Samsung выпустила "бронированный" планшет

Компания Samsung представила новый защищенный планшет Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition, разработанный специально для работы в суровых и требовательных условиях. Это устройство отличается повышенной прочностью, усиленной конструкцией и устойчивостью к воздействию воды, пыли и падений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание GizmoChina.

Планшет получил военный стандарт защиты MIL-STD-810H, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Экран устройства защищен стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Samsung также оснастила планшет множеством функций для повышения производительности благодаря партнерским соглашениям. Пользователи получат один год бесплатного доступа к набору SaaS-решений Samsung SDS, а также два месяца бесплатного использования ИИ-помощника Brity Copilot. В комплект входит подписка на облачный сервис Push-to-Talk Zello и 50% скидка на Google Workspace.

Что касается технических характеристик, Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition оснащен 8-дюймовым TFT-дисплеем WUXGA с частотой обновления 120 Гц. Для селфи предусмотрена 5-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера на задней панели имеет разрешение 13 Мп и оснащена светодиодной вспышкой.

Под "капотом" находятся восьмиядерный процессор, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 5050 мАч.

Среди других примечательных особенностей - поддержка стилуса S Pen, сканер отпечатков пальцев для безопасности, Wi-Fi 6, NFC и Bluetooth 5.3.

Стоимость Galaxy Tab Active 5 Enterprise Edition начинается от 50 000 индийских рупий (примерно 46 000 руб. по курсу на 18 августа 2025 года, - "Газета.Ru") за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.