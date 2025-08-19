Apple откажется от iPhone 18
Корпорация Apple может отказаться от производства одной модели iPhone. Об этом сообщает корейское издание ETNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты медиа напомнили, что, согласно слухам, в 2026 году американский IT-гигант должен выпустить первый складной смартфон. Источники рассказали, что Apple может сократить линейку телефонов, убрав из нее базовый аппарат.
Так, согласно сообщению, в первой половине 2026 года компания представит iPhone 17e. Осенью фирма выпустит iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и 18 Air. Также Apple представит складной смартфон. Авторы ETNews напомнили, что американская компания проводит ребрендинг. Так, она уже поменяла iPhone SE на iPhone 16e и собирается заменить iPhone 16 Plus на iPhone 17 Air.
"Стратегия Apple, направленная на увеличение количества моделей, выпущенных в первой половине года, и представление высококлассных продуктов во второй половине, направлена на рост продаж iPhone", - заметили журналисты. Источники издания рассказали, что корпорация уже уведомила об изменении планов своих поставщиков.
