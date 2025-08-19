https://news.day.az/world/1774810.html Украина согласна на встречу с Россией в двустороннем и трехстороннем формате - Зеленский Украина согласна на проведение встречи с Россией как в двустороннем, так и трехстороннем формате. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Украины Володимир Зеленский. Зеленский сказал, что российская сторона попросила о проведении встречи РФ-Украина, а потом и трехсторонней встречи.
Зеленский сказал, что российская сторона попросила о проведении встречи РФ-Украина, а потом и трехсторонней встречи.
Президент Украины также добавил, что вопрос территорий будет обсуждаться лишь в двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.
