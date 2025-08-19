Украина согласна на встречу с Россией в двустороннем и трехстороннем формате

Украина согласна на проведение встречи с Россией как в двустороннем, так и трехстороннем формате.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Украины Володимир Зеленский.

Зеленский сказал, что российская сторона попросила о проведении встречи РФ-Украина, а потом и трехсторонней встречи.

Президент Украины также добавил, что вопрос территорий будет обсуждаться лишь в двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.