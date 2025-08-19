Двое азербайджанских борцов завоевали бронзовые медали чемпионата мира

В городе Самоков (Болгария) продолжается чемпионат мира среди спортсменов до 20 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во второй день соревнований двое азербайджанских борцов вольного стиля завоевали бронзовые медали.

Нурлан Агазаде (70 кг) поднялся на третье место на своём дебютном Кубке мира. В решающей схватке представитель Азербайджана одолел грузина Гоги Отинашвили - 4:0.

В поединке за третье место Юсиф Дурсунов (125 кг) встретился с французом Леваном Лагвилавой. Азербайджанский борец одержал победу со счётом 2:1, забив решающий гол на последних секундах.