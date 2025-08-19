"Боруссия" вышла в следующий раунд Кубка Германии

В 1/32 финала Кубка Германии дортмундская "Боруссия" с минимальным счетом одержала победу над "Рот-Вайсс Эссеном". Матч прошел на стадионе "Ан дер Хафенштрассе" и завершился со счетом 1:0.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, решающим моментом встречи стал гол нападающего Сери Гирасси на 79-й минуте.

"Рот-Вайсс Эссен", выступающий в третьей лиге Германии, пытался навязать борьбу более именитому сопернику, однако уступил. "Боруссия" же продолжает борьбу в турнире. Напомним, в прошлом сезоне команда из Дортмунда завершила чемпионат Бундеслиги на четвертом месте с 57 очками, тогда как чемпионом вновь стала "Бавария".