Полиция установила виновника пожара в Ходжалы

Полиция установила человека, причастного к пожару в селе Дашбулаг Ходжалинского района 18 августа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на региональную группу пресс-службы МВД, установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём 40-летнего Пярвиза Гулиева, гостившего в Ходжалинском регионе.

П. Гулиев задержан сотрудниками полиции, в отношении него приняты меры в соответствии с законодательством.