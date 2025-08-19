ЕБРР усиливает поддержку зеленой энергетики в Центральной Азии

В условиях все более сложных вызовов развития многосторонние банки развития (МБР) объединяют усилия для усиления своего коллективного влияния.

Как передает Day.Az. об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил управляющий директор ЕБРР по Центральной Азии и Монголии Хусейн Озхан.

"В 2024 году десять МБР, включая ЕБРР, договорились о совместных шагах, направленных на повышение эффективности всей системы и расширение масштабов деятельности для решения неотложных задач развития", - отметил он. Сотрудничество закреплено в рамках одобренной G20 дорожной карты по реформированию МБР, которая ориентирована на решение региональных проблем, создание рабочих мест и достижение ЦУР.

ЕБРР также укрепляет двусторонние связи. "У нас подписан меморандум о взаимопонимании с Группой Всемирного банка, нацеленный на расширение сотрудничества и более эффективное реагирование на глобальные вызовы", - сказал Озхан.

Партнерства и ключевые проекты

Банк активно работает с международными партнерами для совместного финансирования стратегически значимых проектов. Эти партнерства уже дали конкретные результаты в Центральной Азии. Совместно с АБИИ ЕБРР профинансировал первый крупный проект государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере здравоохранения региона - строительство многопрофильной больницы на 630 коек в Казахстане.

Совместно с Азиатским банком развития (АБР) ЕБРР поддержал модернизацию важной автомагистрали в Хатлонской области Таджикистана. Партнерство с Международной финансовой корпорацией (IFC) позволило профинансировать первый цифровой банк Узбекистана TBC UZ и строительство нового терминала аэропорта в Алматы.

В Казахстане ЕБРР в сотрудничестве с Исламским банком развития вложил средства в строительство 66-километровой кольцевой автодороги БАКАД вокруг Алматы - крупнейшего ГЧП-проекта в стране и регионе. Это же партнерство профинансировало солнечную электростанцию мощностью 200 МВт и систему накопления энергии (BESS) на 501 МВт·ч в Ташкентской области Узбекистана. Совместно с АБР ЕБРР также реализует проект модернизации Алматинской ТЭЦ-2. "Этот проект позволит полностью перейти с угля на природный газ, что напрямую повлияет на уровень загрязнения воздуха", - подчеркнул Озхан.

Финансирование климата и политическая работа

Климатическое финансирование остается одним из ключевых направлений работы банка. На COP29 в Баку МБР представили совместное заявление о финансовых обязательствах в поддержку амбициозных климатических целей. По его словам, к 2030 году коллективное финансирование МБР для стран с низким и средним доходом в сфере борьбы с изменением климата достигнет 120 млрд долларов, из которых 42 млрд будут направлены на адаптацию. Дополнительно планируется привлечь 65 млрд долларов частных инвестиций.

Кроме финансирования, МБР ведут совместную работу по вопросам декарбонизации, реформы законодательства, развития рынка капитала и приватизации. "Таким образом, мы не только увеличиваем инвестиции, но и укрепляем институты, обеспечивая долгосрочный эффект на местах", - отметил он.

Приоритеты ЕБРР в Казахстане

В 2024 году ЕБРР более чем втрое увеличил объем инвестиций в Казахстане, подписав 25 проектов на сумму 913 млн евро. "Банк готов и дальше наращивать темпы инвестиций в стране", - сказал Озхан.

Особое внимание уделяется Транскаспийскому международному транспортному маршруту (срединному коридору), где Казахстан играет ключевую роль. "Стране предстоит модернизировать автодороги и железные дороги, упростить пересечение границ и устранить избыточные барьеры в торговле и транспорте", - отметил он.

Текущая стратегия ЕБРР для Казахстана, рассчитанная на пять лет и утвержденная в 2022 году, сосредоточена на трех направлениях: развитие частного сектора, поддержка "зеленой" экономики и содействие региональной интеграции и гендерному равенству.

Важной частью работы остается поддержка Национального плана развития инфраструктуры Казахстана до 2029 года объемом более 81 млрд долларов, включающего проекты в энергетике, транспорте, цифровой и водной инфраструктуре. ЕБРР уже участвует в его реализации, профинансировав, в частности, строительство очистных сооружений в Актобе и совместный с KEGOC проект по интеграции энергосистемы Западного Казахстана.

Во время визита президента ЕБРР Одиль Рено-Бассо в июне 2025 года было подписано соглашение с "КазАвтоЖол" о реконструкции 234 км автодороги в Западном Казахстане. "Дорога категории II будет преобразована в четырехполосную магистраль категории I", - сказал Озхан, отметив, что трасса является частью стратегического маршрута Западная Европа - Западный Китай.

В ближайшие пять лет ЕБРР намерен инвестировать не менее 2 млрд евро в модернизацию энергетической и коммунальной инфраструктуры Казахстана, дополнительно мобилизуя частное финансирование.

Экономика и инвестиции

Согласно майскому прогнозу ЕБРР, экономика Казахстана вырастет на 4,9% в 2025 году и на 4,5% в 2026-м благодаря росту добычи нефти и фискальным стимулам. "Однако снижение спроса Китая на казахстанские товары может оказать сдерживающее влияние на рост", - предупредил представитель банка.

В целом по региону Центральная Азия и Монголия, по оценкам, будут расти в два раза быстрее среднего уровня по ЕБРР. В 2024 году Банк инвестировал 2,26 млрд евро в 121 проект в шести странах региона.

"Казахстан и Узбекистан имеют хорошие перспективы для привлечения прямых иностранных инвестиций, особенно в инфраструктуру, малый и средний бизнес, цепочки поставок и развитие человеческого капитала", - отметил он.

Зеленая экономика и водная безопасность

"Каждый четвертый житель Центральной Азии не имеет постоянного доступа к безопасной питьевой воде", - подчеркнул Озхан. Недавно ЕБРР предоставил Узбекистану кредит в размере 250 млн долларов на модернизацию ирригационных насосных станций.

В сфере энергетики банк поддерживает проекты по развитию возобновляемых источников, накопителей энергии и перехода с угля на газ. В Казахстане уже установлено около 3 ГВт мощностей ВИЭ, треть из которых профинансирована ЕБРР. В Узбекистане реализуется первый проект строительства ветропарка мощностью 200 МВт с накопителями.

Региональное сотрудничество

ЕБРР поддерживает развитие транспортной и логистической инфраструктуры. "Центральная Азия получит значительные выгоды, если страны региона модернизируют дороги и железные дороги, упростят пересечение границ и снимут барьеры в торговле", - отметил Озхан.

Он приветствовал развитие сотрудничества в рамках стратегии "Центральная Азия-2040" и привел в пример Камбар-Атинскую ГЭС. "После завершения строительства она станет одной из крупнейших гидроэлектростанций региона", - сказал он.

Долгосрочные обязательства

"Институты вроде ЕБРР особенно эффективны во времена кризиса. Когда другие инвесторы предпочитают выжидать, мы продолжаем поддерживать экономику", - подчеркнул Озхан.

Он отметил, что Казахстан уже 33 года является партнером ЕБРР. "Сегодня как никогда нужны надежные долгосрочные партнеры, способные поддержать амбициозные планы не только финансово, но и интеллектуально. Хотелось бы думать, что ЕБРР именно такой партнер", - заключил он.