Мирзоян обсудит с послами Зангезурский коридор

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян с 25 по 27 августа проведет ежегодную встречу с армянскими дипломатами, работающими за рубежом.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в ходе мероприятия глава армянского внешнеполитического ведомства намерен ознакомить послов с подробностями реализации Зангезурского коридора, также известного как "Маршрут Трампа".

Напомним, договоренность по этому проекту была достигнута 8 августа в Вашингтоне на встрече Президентов США, Азербайджана и премьера Армении.

Кроме того, в эти же дни в Сюникской области (Зангезур) будут находиться и аккредитованные в Армении иностранные послы. Для них организуют ознакомительную поездку по региону, чтобы они могли получить представление о будущих планах и проектах.