МЧС приостановил работу двух цехов

МЧС приостановило деятельность двух цехов в столице за нарушение правил пожарной безопасности.

Как сообщили Day.Az в МЧС, решение было принято по итогам плановых проверок.

Речь идет о предприятиях по производству бытовых металлических изделий ООО "Марз" в поселке Бузовна и по производству окон и дверей ООО "Метпроф" на проспекте Гейдара Алиева.

Проверки выявили многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, представляющие прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.