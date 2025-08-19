https://news.day.az/society/1774840.html МЧС приостановил работу двух цехов - ФОТО - ВИДЕО МЧС приостановило деятельность двух цехов в столице за нарушение правил пожарной безопасности. Как сообщили Day.Az в МЧС, решение было принято по итогам плановых проверок.
МЧС приостановило деятельность двух цехов в столице за нарушение правил пожарной безопасности.
Как сообщили Day.Az в МЧС, решение было принято по итогам плановых проверок.
Речь идет о предприятиях по производству бытовых металлических изделий ООО "Марз" в поселке Бузовна и по производству окон и дверей ООО "Метпроф" на проспекте Гейдара Алиева.
Проверки выявили многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, представляющие прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.
