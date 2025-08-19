В Ичеришехер запущены гольфкары-автобусы

На территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" начала работу новая транспортная служба. Теперь жители и гости города для комфортного, экологичного, доступного и быстрого передвижения по основным маршрутам могут пользоваться гольфкарами-автобусами.

Об этом Day.Az сообщили в Управлении заповедника.

Маршрутная линия берет начало перед Девичьей башней и проходит по улице Гюлля, Кичик Гала, улицам Вели Мамедова, Асефа Зейналлы и Беюк Гала, затем заканчивается на конечной остановке перед Девичьей башней. Всего на линии определено 10 остановок, охватывающих наиболее часто используемые дороги заповедника. На предварительном этапе на линию выпущены два гольфкара. По мере увеличения количества пользователей будет увеличиваться и количество транспортных средств.

При планировании маршрута особое внимание уделялось близости к туристическим и культурным объектам. Пассажиры могут с комфортом добраться до таких значимых культурных достопримечательностей, как Девичья башня, Дворец Ширваншахов, Дом-музей Максуда Ибрагимбекова.

Гольфкар-автобусы может использовать любой человек без ограничений. Проезд предоставляется бесплатно для детей до 10 лет и пассажиров старше 60 лет. Для остальных пассажиров цена составляет 1 манат. Первоначально рабочие часы установлены с 14: 00 до 22: 00.

Автобусы-гольфкары с электрическим приводом не наносят вреда окружающей среде, не создают шума, отвечают экологическим стандартам охраны исторических памятников, и служат для снижения интенсивности движения транспортных средств на территории Ичеришехер.

Чтобы открыть для себя историческую красоту Ичеришехер и испытать удобство экологически чистого транспорта, любой желающий может воспользоваться услугами нового гольфкар-автобуса.