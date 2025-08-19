Первая женщина – Народный поэт Азербайджана Мирварид Дилбази

Мирварид Дилбази принадлежала к поколению, пережившему смерти, ссылки, запреты, национальные резни и национальное порабощение. Радость дней создания Азербайджанской Демократической Республики, горечь ее падения, внезапные нападения армян на их села, оккупация Красной армией, аресты под предлогом классовой борьбы, вихрь репрессий - все это не обошло стороной и это поколение, оставив глубокие следы в памяти его яркой представительницы - Мирварид. Ее дед, дяди были похоронены в Казахстане и Турции, мать и бабушка - в Баку. Таким образом, ни одному из членов большой семьи не было суждено покоиться в родном селе их предков - в селе Ханлыглар (ныне Мусакей) Газахского района, на земле, где лежали их прадеды из рода Дилбази.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 19 августа исполняется 113 лет со дня рождения Народного поэта Азербайджана Мирварид Дилбази.

Мадина Паша гызы Дилбази родилась в селе Ханлыглар Газахского района. Рано потеряв отца, она воспитывалась у деда Мустафааги в Даш Салахлы. Окружающая среда оказала большое влияние на ее формирование как личности. В 1920 году Мирварид поступила в Бакинский дарюльмуаллимат (Учительскую семинарию), после окончания которого работала учителем в десятилетней железнодорожной школе в Баладжары и в других школах. Получив образование на литературно-общественном факультете Азербайджанского педагогического института (ныне Азербайджанский государственный педагогический университет), молодая девушка преподавала в партийной школе в Губе, затем начала трудовую деятельность в журнале "Восточная женщина" в Баку. Работала заведующей отделом в Фонде рукописей НАНА, переводчиком в Азгосиздате.

Первое стихотворение Мирварид Дилбази "Свобода женщин" было опубликовано в 1927 году, первая книга - "Наш голос" - вышла в 1934 году. Поэтесса издала книги "Первая весна", "Любовь рождается вместе с нами", "Картины жизни", "В мире воспоминаний", "Когда мерзнут фиалки", "Материнское крыло", "Сезон жасмина", "Горный цветок", трехтомник "Избранные произведения", "Снежные цветы", "Когда улетают журавли", а также книги для детей - "Сказки", "Моим маленьким друзьям", "Гюльбахар", "Приходит весна", "Деревья Лалы", "В садах Абшерона" и другие.

Ее литературное наследие включает лирические и общественные стихотворения, поэмы "Мехсети", "Алжирская девушка", "Партизанка Алия", "Беседа с горой Авей" и др., пьесы "Крик Ходжалы", "Мехсети". Она переводила на азербайджанский язык произведения Хагани Ширвани, Низами Гянджеви, Алишера Навои, Александра Пушкина, Тараса Шевченко, Николая Тихонова, Самуила Маршака и других поэтов, трагедию Еврипида "Ипполит". Ее произведения были переведены на иностранные языки. Азербайджанские композиторы писали музыку на её стихи. Песни Агабаджи Рзаевой на ее стихи "Чобан Кара", "Невеста приходит в наш дом", "Я вспомнила маму", "Колыбельная", "Азербайджанские земли" до сих пор с любовью исполняются.

Часто путешествуя по родному Азербайджану, поэтесса сумела художественно воплотить красоту каждого уголка страны, глубоко прочувствовав ее сердцем. Будучи по природе тесно связанной с деревней, она с вдохновением описывала чистую духовность тружеников. В годы Второй мировой войны ее героиней становилась молодая девушка, с нетерпением ждущая любимого с фронта, мать, тревожащаяся за судьбу ребёнка, или мужественная женщина, стойко выдерживающая трудности в тылу. В ее лирике доминирует образ женщины, ищущей счастье в чистой любви, символа доверия и преданности. Если любимый оказывается неверным, ее героиня не теряет достоинства и не склоняется. В поэзии Мирварид Дилбази с большой эмоциональностью отражены образы материнства - чувства матери и ребенка, нежность и забота бабушки. Она считала материнство бесценным счастьем и писала о себе: "Поэт и мать - судьба даровала ей две царские короны". А утверждая: "Стань матерью, чтобы вырастить мужчину", - поэтесса называла величайшей честью для матери воспитание достойного наследника не только для семьи, но и для народа.

Мирварид Дилбази, пережив исторические события конца XX века в общественно-политической жизни Азербайджана, создала характерные лирические полотна. В этот период ее лирическое "я" предстает как мудрая, заботливая мать народа. Судьба Родины, народа со всеми тяжелыми испытаниями проходила через ее сердце и превращалась в поэзию. Одними из самых ярких образцов стихотворений на эту тему являются ее произведения, посвященные нашим беженцам и вынужденным переселенцам: "Плачь, мой кяман, плачь", "Не дайте мне плакать", а также стихи о трагедии 20 Января - "Целуйте эту кровавую землю", "На кладбище шехидов" и др.

Переводя печаль и радость в трепетные строки, в осенние годы своей жизни поэтесса продолжала творить с надеждой увидеть победу народа. С болью о Карабахе в сердце она ушла из жизни 12 июля 2001 года, оставив в наших сердцах глубокий след своим вечным творчеством.

"Я - очаг, горящий изнутри,

И чем сильнее горю, тем ярче буду гореть!" -

писала Мирварид Дилбази, чьи произведения всегда дарят людям силу, веру, зовут их к чистоте и возвышенным чувствам.

Творчество Мирварид Дилбази было высоко оценено - в 1979 году ей первой среди женщин Азербайджана было присвоено почетное звание Народного поэта. Она награждена орденами "Знак Почета", "Красное знамя труда", "Истиглал" и медалями. На ее юбилейном вечере, посвященном 85-летию, присутствовал общенациональный лидер Гейдар Алиев. Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 16 мая 2012 года, 100-летие Мирварид Дилбази было отмечено на государственном уровне.