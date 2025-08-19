Азербайджан вводит налог на доходы от криптовалютных операций

В Азербайджане налоговое законодательство предусматривает механизм налогообложения доходов, не связанных с предпринимательской деятельностью, включая доходы от операций с криптовалютой. Физические лица, получающие такие доходы, обязаны выполнять налоговые обязательства, получив идентификационный номер налогоплательщика (VÖEN).

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана, согласно статье 99.3.8 Налогового кодекса любой доход, кроме заработной платы, который увеличивает первоначальную стоимость активов налогоплательщика, при его предъявлении признается доходом от деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью.

В соответствии со статьей 101.2 Налогового кодекса годовой доход от такой деятельности облагается налогом по ставке 14%. Кроме того, физические лица обязаны подать в налоговый орган "Декларацию о подоходном налоге" не позднее 31 марта следующего года и уплатить соответствующий налог в государственный бюджет.

При этом датой получения дохода от операций с криптовалютой считается дата его предъявления. Рост стоимости криптовалюты между моментом получения и датой предъявления учитывается как налогооблагаемый доход.