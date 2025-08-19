https://news.day.az/sport/1774847.html Азербайджанские шахматисты принимают участие в Abu Dhabi International Chess Festival В ОАЭ продолжается 31-й шахматный турнир Abu Dhabi International Chess Festival. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские шахматисты также участвуют в турнире "Мастерс".
Азербайджанские шахматисты принимают участие в Abu Dhabi International Chess Festival
В ОАЭ продолжается 31-й шахматный турнир Abu Dhabi International Chess Festival.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские шахматисты также участвуют в турнире "Мастерс".
После четырех туров Широглан Талыбов занимает 48-е место с 2,5 очка, Сулейман Сулейманлы - 68-е место с 2,5 балла, а Вугар Манафов - 74-е место с двумя очками.
Артем Стрибук лидирует с четырьмя очками.
Отметим, что соревнование продлится до 24 августа.
