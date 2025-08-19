Азербайджанские шахматисты принимают участие в Abu Dhabi International Chess Festival

В ОАЭ продолжается 31-й шахматный турнир Abu Dhabi International Chess Festival.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанские шахматисты также участвуют в турнире "Мастерс".

После четырех туров Широглан Талыбов занимает 48-е место с 2,5 очка, Сулейман Сулейманлы - 68-е место с 2,5 балла, а Вугар Манафов - 74-е место с двумя очками.

Артем Стрибук лидирует с четырьмя очками.

Отметим, что соревнование продлится до 24 августа.