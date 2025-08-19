https://news.day.az/unusual/1774843.html Рыбаки поймали редкую оранжевую акулу - ФОТО Редкая оранжевая акула-нянька с призрачно-белыми глазами была поймана во время спортивной рыбалки в Коста-Рике. Как передает Day.Az, у этой акулы длиной два метра наблюдался ксантезм - нарушение пигментации, характеризующееся избытком жёлтых или золотистых оттенков.
Эта аномалия ранее не наблюдалась у хрящевых рыб, таких как акулы Карибского моря. Помимо ксантезма, у акулы наблюдался альбинизм, что и обусловило её поразительно белые глаза.
