Рыбаки поймали редкую оранжевую акулу

Редкая оранжевая акула-нянька с призрачно-белыми глазами была поймана во время спортивной рыбалки в Коста-Рике.

Как передает Day.Az, у этой акулы длиной два метра наблюдался ксантезм - нарушение пигментации, характеризующееся избытком жёлтых или золотистых оттенков.

Эта аномалия ранее не наблюдалась у хрящевых рыб, таких как акулы Карибского моря. Помимо ксантезма, у акулы наблюдался альбинизм, что и обусловило её поразительно белые глаза.