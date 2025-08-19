Стало известно, кто возглавит группу по разработке гарантий безопасности Украины

В ходе совместной встречи президент США Дональд Трамп и европейские лидеры одобрили кандидатуру госсекретаря Белого дома Марко Рубио на пост главы группы НАТО, которая займется разработкой "гарантий безопасности" для Киева.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на европейские источники.

Уточняется, что гарантии безопасности для Украины должны включать в себя: военное присутствие, системы противовоздушной обороны и контроль за прекращением боевых действий. Помимо этого, по словам источника WSJ, в США предложили несколько способов, которыми они могут оказать косвенную военную помощь "миротворцам" на Украине.