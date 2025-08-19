https://news.day.az/world/1774908.html Сильный шторм обрушился на город в Китае - ВИДЕО На китайский 9-миллионный город Наньнин обрушился сильный шторм с порывистым ветром. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
