В Баку прошел фестиваль "Твори добро"

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел фестиваль Yaxşılıq Yarat (Твори добро), организованный христианской религиозной общиной Vineyard Azərbaycan и Aghayev Group.

В мероприятии приняли участие дети с особенностями развития - аутизмом, синдромом Дауна, кохлеарными имплантами, а также дети из малообеспеченных семей, семьи шехидов и ветеранов Карабахской войны, сообщили Day.Az организаторы.

Для маленьких гостей была подготовлена насыщенная развлекательная программа: батуты, различные игрушки, сладости, подарки и познавательная литература. Десятки детей и родителей собрались вместе, чтобы разделить радость общения, дружбы и атмосферы единства.

Пастор Vineyard Azərbaycan и руководитель Aghayev Group Кямран Агаев сказал, что мероприятие, проведенное в преддверии начала школьного сезона, также направлено на демонстрацию ценностей мультикультурализма и толерантности в стране.

Председатель Vineyard Azərbaycan Эмиль Панахов отметил значимость вечера для подрастающего поколения: "Дети - это наше будущее, и они подобны плодородной почве. Те правильные и духовные семена, которые мы сеем сегодня, завтра прорастают в сильное общество и здоровые семьи. Именно поэтому мы хотим, чтобы наше будущее было основано на здоровье и мире. Независимо от религии и национальности каждый в Азербайджане вносит вклад в создание прочных основ для будущего".

Концерт "Твори добро" был тепло встречен участниками и запомнился как мероприятие, несшее послание дружбы, взаимного уважения и единства.