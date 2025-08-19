Азербайджан и Непал обсудили перспективы дальнешего сотрудничества

19 августа состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Федеративной Демократической Республики Непал Арзу Раной Деуба.

Об этом во вторник сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана.

Было отмечено, что министр иностранных дел Непала передала свои поздравления в связи с договоренностями, достигнутыми между Азербайджаном и США на саммите, проведенном между лидерами в ходе визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в США, а также в связи с успехами в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Министры подчеркнули высокие политические контакты между двумя странами за последние годы и с удовлетворением отметили визит Президента Непала в Азербайджан в рамках COP29.

Было отмечено, что в год 30-летия установления дипломатических отношений сотрудничество развивается интенсивно. Также была подчеркнута важность правительственной миссии в Непал и проведенных между министерствами иностранных дел политических консультаций.

Во время телефонного разговора были рассмотрены развитие двусторонних и многосторонних связей, текущее состояние и перспективы сотрудничества в экономической, торговой, туристической, гуманитарной и других сферах. Сотрудничество двух стран в рамках международных организаций и Движения неприсоединения было оценено положительно, подчеркнута важность укрепления взаимной поддержки в многосторонних форматах.

В телефонном разговоре также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.