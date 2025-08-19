Посольство Украины в Баку поблагодарило Азербайджан за гуманитарную помощь.

Как сообщает во вторник Day.Az, соответствующей публикацией дипредставительство поделилось в своих соцсетях.

"Сегодня, во Всемирный день гуманитарной помощи, мы чествуем тех, кто сохраняет человечность в самые трудные времена. <...> Особую благодарность выражаем дружественному Азербайджану, который с первых дней войны подставил плечо Украине. Искренне благодарим руководство и весь народ Азербайджана за гуманитарную помощь, в том числе в энергетической сфере, а также за программы реабилитации и оздоровления детей, пострадавших от войны. Спасибо за вашу поддержку", - говорится в публикации.

Напомним, что очередная часть груза, предназначенного Азербайджанской Республикой для гуманитарной помощи Украине, была отправлена с территории Сумгайытского технологического парка 15 августа.

Отправка помощи обеспечивается министерством энергетики согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 11 августа 2025 года.

В состав гуманитарного груза входят около 90 тысяч метров электрических кабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 комплектов трансформаторов. Первая партия этого оборудования, направляемого для поддержки восстановления стабильного электроснабжения районов, пострадавших от продолжающейся войны в Украине, была отправлена караваном из 10 грузовых автомобилей. На основании обращений украинской стороны была организована указанная помощь на общую сумму 2 миллиона долларов США, часть которой была отправлена 13 августа, а следующая часть 15 августа.

Отметим, что ранее Азербайджан уже направлял Украине гуманитарную помощь, связанную с электроснабжением. В условиях нынешней войны общая стоимость всей гуманитарной поддержки, оказанной Азербайджаном Украине, включая помощь, направленную на восстановление и реконструкцию, уже превысила 44 миллиона долларов США.