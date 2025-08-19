В Гадруте начнется ремонт многоквартирных домов

В освобожденных территориях Азербайджана поэтапно продолжаются строительные, монтажные и восстановительные работы.

Как передает Day.Az, в рамках этих мероприятий в поселке Гадрут Ходжавендского района будут возведены здания инфраструктуры и проведен ремонт многоквартирных жилых домов.

Так, Служба восстановления, строительства и управления в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах уже приступила к соответствующим работам.

В настоящее время государственная служба определяет компанию, которая займется реализацией данных проектов.

Одновременно прогнозируется, что стоимость указанных работ составит 4,6 миллиона манатов.