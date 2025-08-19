В парламенте Финляндии нашли мертвого депутата

Сигнал о случившемся поступил в экстренные службы в 11:06. Источники газеты утверждают, что речь идет о самоубийстве депутата, однако его имя не раскрывают. Руководитель службы безопасности парламента Ааро Тойвонен в комментарии Yle не стал опровергать эти сведения.

Полиция начала проверку обстоятельств смерти. Правоохранители отметили, что признаков преступления не выявлено. На месте работают несколько полицейских патрулей и медики. В ситуационном центре уточнили, что спецподразделение Karhu в парламент не привлекалось.

Председатель фракции Коалиционной партии Юкка Копра узнал о трагедии от журналистов во время летнего совещания министров. По его словам, ему неизвестно, к какой партии принадлежал погибший депутат. Политик назвал случившееся печальным и серьезным событием.

В парламенте сейчас продолжаются летние каникулы. Осенняя сессия назначена на 2 сентября.