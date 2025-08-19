https://news.day.az/world/1774940.html Планирует ли Трамп участвовать на встрече Зеленского и Путина? Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече Володимира Зеленского и Владимира Путина. Как передает Day.Az, журналисты поинтересовались у главы Белого дома, планирует ли он участвовать во встрече Путина и Зеленского.
