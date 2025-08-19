Планирует ли Трамп участвовать на встрече Зеленского и Путина?

Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует участвовать в первой возможной встрече Володимира Зеленского и Владимира Путина.

Как передает Day.Az, журналисты поинтересовались у главы Белого дома, планирует ли он участвовать во встрече Путина и Зеленского. По его словам, он хочет, чтобы переговоры сначала прошли в двустороннем формате.

"Нет. Я думал сначала позволить им встретиться", - заявил Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.