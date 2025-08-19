Франция продолжает реализацию политики в Новой Каледонии по условиям Буживальского соглашения

Буживальское соглашение, подписанное 12 июля 2025 года между представителями движения независимости канаков (Новая Каледония) и правительством Франции, носит характер удержания Новой Каледонии под колониальным контролем и противоречит принципам борьбы народа канаков за независимость.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом говорится в заявлении Бакинской инициативной группы (БИГ), в котором осуждаются попытки Франции продолжать колониальную политику в отношении Новой Каледонии.

В заявлении БИГ отмечается, что на 45-м съезде Канакского социалистического фронта национального освобождения (FLNKS) решительно отвергнуто Буживальское соглашение, которое Франция пыталась навязать Новой Каледонии.

"Участники съезда заявили, что Нумейское соглашение, подписанное в 1998 году, было подтверждено в качестве главной правовой основы деколонизации Новой Каледонии и что Буживальское соглашение полностью противоречит положениям первого.

Отметим, что FLNKS предусматривает провозглашение независимости страны в рамках "Канакского соглашения", которое будет юридическим документом и служить дорожной картой для подготовки Новой Каледонии к полному суверенитету в переходный период с 2025 по 2030 годы. Именно на основании этого соглашения будут определены временные отношения с Францией.

В заявлении, опубликованном в официальном аккаунте FLNKS в социальной сети, особо подчеркивается важность мирного отказа от Буживальского соглашения и повсеместной демонстрации символов движения с гордостью. Кроме того, было заявлено, что единство и решимость канакского народа останутся неизменными, и борьба за защиту их общего будущего будет продолжена", - говорится в заявлении.

Далее в заявлении подчеркивается, что Франция различными способами пыталась шантажировать Новую Каледонию Буживальским соглашением.

"Напомним, что министр заморских территорий Франции Мануэль Вальс заявил, что в рамках своего визита в Новую Каледонию с 19 по 23 августа начнет переговоры по редактированию Буживальского соглашения.

Вальс сказал, что если это соглашение не будет реализовано, Новой Каледонии грозит политический, экономический и социальный кризис. Заявление французского министра о том, что альтернативы Буживальскому соглашению "не существует", было расценено в Новой Каледонии как откровенная политика шантажа и давления.

21 августа 2025 года состоится заседание редакционного комитета Буживальского соглашения. Ожидается, что на встрече Мануэль Вальс прокомментирует соглашение и внесет дополнительные изменения. Несмотря на ясную и твердую позицию Канаков, эта попытка считается продолжением политики Франции насильственного принятия упомянутого документа", - также отмечается в заявлении.

Бакинская инициативная группа подчеркивает, что выбор народа канаков будет уважаться и поддерживаться. При этом отмечена важность того, чтобы будущее народа канаков обеспечивалось не через фиктивное соглашение, а исключительно полной независимостью.

"Эти последние шаги, предпринятые Францией, полностью противоречили принципам международного права и должны рассматриваться как продолжение неприемлемой колониальной политики. Фундаментальные принципы международного права и резолюции ООН прямо требуют, чтобы будущее народа канаков было гарантировано только полной независимостью, а не какими-либо компромиссами или ложными соглашениями",- говорится в заявлении БИГ.