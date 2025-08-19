Начало сентября в Баку будет жарким как красный перец - Baku Flow

Чемпион Европы и призер мировых первенств Махмуд Камоун, известный как B-Boy Mahmood, в преддверии первого Международного чемпионата по брейк-дансу Baku Flow направил видеообращение участникам и гостям этого грандиозного события, назвав его "горячим как перец", сообщает Day.Az.

Напомним, что в Baku Flow, организованным Азербайджанским танцевальным союзом (AzDC), примут участие гости из более чем 20 стран с участием международного жюри. Соревнования пройдут в Baku Marriott Hotel Boulevard 6-7 сентября, объединив восточную культуру с современным танцем. Гостям будут представлены зрелищные выступления танцоров в различных дисциплинах и мастер-классы от судей международного уровня и титулованных танцоров. Главная цель Baku Flow - рассказать, что брейк-данс - это не только модно и стильно, но также это профессиональный вид спорта, помогающий развить физическую силу, выносливость, а также креативность, эмоциональную выразительность и уверенность в себе.

