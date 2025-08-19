В Азербайджане будут разработаны правила использования газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о применении закона "О газоснабжении".

Согласно указу, Кабинет министров в течение девяти месяцев должен подготовить и представить главе государства предложения по приведению законов страны и актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с законом "О газоснабжении". Кроме того, необходимо разработать нормы годового потребления газа для крупных потребителей, правила использования газа, регламент работы газоснабжающей системы, порядок ведения и использования реестра осмотров и технического обслуживания, порядок проведения инспекций газовых установок, газопроводов, дымоходов, вентиляционных и воздухообменных труб оператором газораспределительной системы, правила техники безопасности при эксплуатации дымоходов, порядок мониторинга соблюдения требований по осмотру и техническому обслуживанию, форму и порядок выдачи квалификационного аттестата, процедуры приостановки действия или аннулирования аттестата, контроль за деятельностью специализированных подрядчиков, размеры охранных зон объектов газоснабжения и требования к ведению хозяйственной деятельности на этих территориях, а также решить другие вопросы, вытекающие из закона.

Глава государства утвердил закон об исполнении соответствующего указа.

С полным текстом указа главы государства можно ознакомиться перейдя по ссылке.