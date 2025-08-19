Танцевальное искусство на фоне современных достопримечательностей Баку – WADF

Многократный чемпион мира и международных соревнований, руководитель секретариата Азербайджанского танцевального союза (AzDC) Эльдар Джафаров представил ряд танцевальных элементов на фоне современных достопримечательностей Баку, сообщает Day.Az.

Напомним, что с 5 по 7 сентября в Баку состоится одно из самых ожидаемых танцевальных событий года - Всемирный чемпионат WADF (World Artistic Dance Federation) по артистическому бальному танцу (Smooth) и Кубок мира по всем стилям WADF, организованный Азербайджанским танцевальным союзом (AzDC) и Международной танцевальной компанией SRDS (Smooth & Rhythm Dance Style, президент - Ольга Краснянская). Соревнования пройдут в Baku Marriott Hotel Boulevard. Будут представлены все дисциплины - от бальных и латинских танцев до театрального и артистического танца, народных танцев, стрит-дэнса, хип-хопа и многих других.

WADF - одна из ведущих международных танцевальных организаций, ориентированная на развитие артистического танца, свободу самовыражения и инновационный подход к соревновательным программам. Федерация объединяет танцоров со всего мира и предоставляет уникальную платформу для творчества, соревнований и культурного обмена.

