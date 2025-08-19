Продолжился судебный процесс над Варданяном

Судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, продолжился 19 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, открытое судебное заседание в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, с участием судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья - Гюнель Самедова), прошло с обеспечением подсудимого переводчиком на русском языке, а также адвокатом, которого он выбрал сам.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам предусмотренные законодательством права и обязанности.

После этого адвокат Рубена Варданяна Авраам Берман обратился в суд с заявлением об отводе состава судейской коллегии. Подсудимый поддержал протест.

Зейнал Агаев отметил, что защита неоднократно подавала аналогичные заявления и в данном случае не было приведено никаких новых обстоятельств. На этом основании отвод не был вынесен на обсуждение.

Затем Авраам Берман попросил предоставить ему конфиденциальную встречу с подзащитным. Судья удовлетворил ходатайство и объявил перерыв.

После перерыва в суде были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.

Новость обновляется