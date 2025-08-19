"Желтое" предупреждение в связи с ветреной погодой

Национальная гидрометеорологическая служба Министерства экологии и природных ресурсов объявила "желтое" предупреждение в связи с ожидаемой 20 августа ветреной погодой в некоторых регионах.

Как сообщили Day.Az в службе, в Нахчыванской Автономной Республике, Газахе, Агстафе, Шамкире, Товузе, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Барде, Евлахе, Мингячевире, Дашкесане, Гядабее, Гейгеле, Самухе, Хызы, Алтыагадже, Гобустане будет периодически наблюдаться восточный ветер. Скорость ветра составит 13,9-20,7 метра в секунду.