Трамп оценил отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что, несмотря на хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным, но необходимы конкретные результаты по урегулированию конфликта в Украине, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я позвонил президенту Путину, у нас хорошие отношения, но это имеет значение, только если мы чего-то достигаем. В противном случае меня не волнуют наши отношения", - сказал он.

По словам американского лидера, изначально ему казалось, что добиться завершения украинского кризиса будет проще чем урегулировать остальные конфликты, однако на сегодняшний день именно поиск решения конфликта в Восточной Европе оказался наиболее сложным.

15 августа на Аляске Путин и Трамп провели переговоры в узком формате. Они говорили почти три часа в присутствии глав внешнеполитических ведомств и своих помощников. Одной из главных тем переговоров стало урегулирование украинского кризиса.