Скончался поэт Мамед Исмаил. Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил его сын Эхтирам Ильхам. Он сообщил, что поэт будет похоронен завтра в селе Эсрик Товузского района. Мамед Исмаил в последние годы страдал от различных заболеваний.
