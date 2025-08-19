https://news.day.az/culture/1774935.html

Скончался поэт Мамед Исмаил

Скончался поэт Мамед Исмаил. Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил его сын Эхтирам Ильхам. Он сообщил, что поэт будет похоронен завтра в селе Эсрик Товузского района. Мамед Исмаил в последние годы страдал от различных заболеваний.