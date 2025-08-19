Скончался поэт Мамед Исмаил

Как передает Day.Az, об этом АПА сообщил его сын Эхтирам Ильхам.

Он сообщил, что поэт будет похоронен завтра в селе Эсрик Товузского района.

Мамед Исмаил в последние годы страдал от различных заболеваний.