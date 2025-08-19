Трамп дал совет Зеленскому

Президент США Дональд Трамп считает, что украинскому президенту Володимиру Зеленскому "нужно проявить гибкость" в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox.

"Я разрешил семь войн и я думал, что эта будет одной из самых простых. Оказалось, самой сложной. <...> Поэтому я надеюсь, что президент Путин будет вести себя хорошо, а если нет, ситуация будет тяжелой. Я надеюсь, что Зеленский сделает то, что должен. Он также должен проявить гибкость", - заявил Трамп.

Президент США также отметил, что сделка по Украине "может состояться, а может и нет".

"Посмотрим в следующие 2 -3 недели", - добавил американский лидер.