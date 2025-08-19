Сколько детей прошли регистрацию в группы дошкольной подготовки?

23 тыс. 46 детей прошли электронную регистрацию в группы дошкольной подготовки общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования города Баку (УОГБ).

Как сообщили Day.Az в УОГБ, для 19 тыс. 800 детей, прошедших электронную регистрацию, проведен активный опрос.

Родители (другие законные представители) через электронную систему mektebeqebul.edu.az могут зарегистрироваться по своему удостоверению личности или удостоверению личности своего ребенка.

Выбор школы и преподавателя по азербайджанскому сектору активирован 9 июля, а по секторам, где обучение ведется на других языках, - 10 июля.

В группы дошкольной подготовки принимаются дети, которым в текущем году исполнилось 5 лет ( 2020 года рождения).

Отметим, что целью создания дошкольных групп является повышение психологической устойчивости детей в возрасте 5 лет в связи с подготовкой к школьному обучению, адаптация их к окружающему миру и образовательной среде, обеспечение овладения ими навыками общения и совместной деятельности.