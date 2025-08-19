В Азербайджане соцвзносы превысили плановые показатели

В первые семь месяцев этого года поступления по обязательным государственным социальным страховым взносам в Азербайджане превысили прогноз на 280,8 миллиона манатов или на 8,2 процента.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азербайджана Вугар Байрамов.

Он отметил, что поступления от бюджетных организаций увеличились на 126,9 миллиона манатов или на 11,2 процента, а от небюджетных организаций - на 300,5 миллиона манатов или на 14 процентов.

В 2025 году доходы Государственного фонда социальной защиты составят 7 миллиардов 617 миллионов манатов, а расходы - 7 миллиардов 676 миллионов манатов.

"В то же время в течение года ожидается сбор по обязательным государственным социальным страховым взносам в размере 5 миллиардов 997 миллионов манатов.

Превышение поступлений по обязательным государственным социальным страховым взносам по сравнению с прогнозом связано с ростом средней месячной заработной платы в стране и увеличением числа трудовых контрактов и договоров оказания услуг за этот период. Так, в первой половине 2025 года средняя номинальная месячная заработная плата в Азербайджане по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 9,4% и составила 1097 манатов. В этот период численность наемных работников составила 1 миллион 770 тысяч человек. В результате роста фонда заработной платы увеличились и выплаты по обязательным государственным социальным страховым взносам.

Учитывая, что собранные средства по обязательным государственным социальным страховым взносам направляются на выплаты населению, это может привести к увеличению финансирования социальной сферы. Именно за счет увеличенных доходов Государственного фонда социальной защиты выплачиваются трудовые пенсии, ежемесячные и единовременные пособия. Больше сборов означает более устойчивую систему социального обеспечения",- отмечается в публикации депутата.