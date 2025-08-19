https://news.day.az/society/1774968.html Продлен срок электронного перевода учащихся Срок процесса электронного перевода учащихся продлен до 18:00 30 августа. Как сообщили Day.Az в МÜТDА, родители могут осуществить перевод своих детей в другую школу в электронном порядке на портале sy.edu.az. Отметим, процесс электронного перевода учащихся стартовал 5 августа.
Продлен срок электронного перевода учащихся
Срок процесса электронного перевода учащихся продлен до 18:00 30 августа.
Как сообщили Day.Az в МÜТDА, родители могут осуществить перевод своих детей в другую школу в электронном порядке на портале sy.edu.az.
Отметим, процесс электронного перевода учащихся стартовал 5 августа.
