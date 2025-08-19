Продлен срок электронного перевода учащихся

Срок процесса электронного перевода учащихся продлен до 18:00 30 августа.

Как сообщили Day.Az в МÜТDА, родители могут осуществить перевод своих детей в другую школу в электронном порядке на портале sy.edu.az.

Отметим, процесс электронного перевода учащихся стартовал 5 августа.