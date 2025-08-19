Названа дата очередного заседания суда по делу Рубена Варданяна

Как сообщалось ранее, 19 августа продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, открытое заседание Бакинского военного суда прошло под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (запасной судья - Гюнель Самедова). Подсудимому было предоставлено право пользоваться услугами переводчика на русском языке, а также адвоката, выбранного им самостоятельно.

Перед началом допроса судья Зейнал Агаев разъяснил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Следующее судебное заседание назначено на 26 августа.

