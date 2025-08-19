Белок-зомби заметили в двух странах

Жители США и Канады заметили на своих задних дворах серых белок с гнойными наростами по всему телу. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Очевидцы сравнивают больных грызунов с зомби. Сначала предполагалось, что зверьки стали жертвами беличьей оспы, однако представительница Агентства по охране рыбных ресурсов и дикой природы штата Мэн Шевенелл Уэбб опровергла эту теорию. По ее словам, наросты появились на белках из-за фиброматоза - болезни, которую вызывает лепорипоксвирус.

Уэбб объяснила, что вирус может передаваться от белки к белке через слюну. Обычно это происходит из-за кормушек для птиц, которые американцы и канадцы устанавливают на своих задних дворах. Зараженный грызун пробует угощения и оставляет на них слюну, которую затем случайно проглатывает другой зверек.

По словам Уэбб, хотя симптомы болезни выглядит пугающе, в большинстве случаев она не смертельна. Бородавчатые наросты способны зажить без каких-либо лекарств. В связи с этим эксперт призвала не пытаться помочь зараженным белкам. Она добавила, что вирус не опасен для человека, но посоветовала не прикасаться к грызунам с наростами.