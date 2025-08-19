Засуха истощает водохранилища Текирдага в Турции

Засуха в северо-западной провинции Турции в Текирдаг привела к тому, что основные плотины региона остались без питьевой воды, что создало дополнительную нагрузку на инфраструктуру и оставило некоторые дома без воды на несколько недель из-за резкого сокращения количества осадков в стране в этом году.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на агентство Reuters, в Текирдаге уровень воды в водоеме Тюркменели, используемом для сельскохозяйственного орошения и питьевой воды, упал ниже 5%, передает Day.Az.

Мэр Мармара-Эреглиси Онур Бозкуртер отметил, что водоем подошел к полной иссушенности, заявив: "Мы сталкиваемся с серьезной засухой, даже колодцы пустые. Водоем полностью остался в грязи, воды больше нет".

Мэр Онур Бозкуртер отметил, что они ведут активную борьбу за обеспечение водоснабжения и не могут найти воду даже в скважинах. Бозкуртер сказал: "Наш водоем Тюркменели, к сожалению, находится в очень сложной ситуации из-за нехватки воды. Мы сталкиваемся с серьезной засухой, даже скважины пустые. Мы ведем активную борьбу за обеспечение водоснабжения, но даже в частных скважинах не удается найти воду. Водоем полностью заилен, воды нет".

Власти заявляют, что засуха является критической проблемой, и несколько провинций предупреждают об ограниченном снабжении пресной водой этим летом.

Мэр Бозкуртер подчеркнул, что увеличение населения в Мармара-Эреглиси в летние месяцы также усугубило проблему нехватки воды, сказав: "Наш округ, население которого обычно составляет 30 тысяч, достигло 400 тысяч из-за приезда дачников и туристов. Этот рост создал большое давление на водные ресурсы. Наши граждане пострадали от этой ситуации. Мы работаем над решением этой проблемы как можно скорее, действуя вместе с ними".