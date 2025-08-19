В Карабахском университете завершилась VII Летняя школа тюркологии

Успешно завершилась VII Летняя школа тюркологии, проходившая в Карабахском университете с 10 по 16 августа 2025 года и совместно организованная Международной тюркской академией и Академией наук Турции (TÜBA).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в университете, основной целью летней школы было укрепление научного потенциала молодых ученых в области тюркологических исследований, содействие обмену знаниями и опытом между участниками из разных стран, а также создание возможности для изучения современных научных подходов и практических методов исследования, передает Day.Az.

В рамках недельной летней школы были организованы интенсивные занятия по различным аспектам тюркологии - лингвистике, литературоведению, истории, этнографии и культурологии. В них приняли участие 32 молодых ученых и докторанта из Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Северного Кипра и Македонии. Занятия проводили 15 известных ученых и специалистов, приглашенных из пяти стран - Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Кроме того, участники обменялись научными подходами и исследовательским опытом в актуальных областях тюркологии, а также провели научные дискуссии по соответствующим темам. Мероприятие послужило укреплению существующих научных связей между странами-участницами и содействовало формированию общего научного будущего всего тюркского мира.

Проведение Летней школы в городе Ханкенди, а также активное участие в ней преподавателей и докторантов Карабахского университета имело особое значение для мероприятия, состоявшегося уже в 7-й раз. Кроме того, мероприятие предоставило возможность продемонстрировать научную деятельность Карабахского университета на международном уровне.

Заведующий кафедрой науки Карабахского университета, доктор филологических наук Эльчин Ибрагимов прочитал в летней школе лекцию на тему "Проблема единого алфавита в тюркском мире", а заведующий Лабораторией исследований и анализа азыхской археологии Аждар Бабазаде - на тему "Роль палеоэкосистемы Карабаха в эволюции человека". В Летней школе также приняли участие два докторанта университета.

В рамках программы для участников была организована экскурсия. Молодые тюркологи посетили Шушу и Иса Булаг, чтобы ознакомиться с богатым историко-культурным наследием Азербайджана.

Кроме того, состоялся конкурс знаний между девятью командами участников - "Деде Горгуд", "Манас", "Орхон-Енисей", "Огуз", "Алтай", "Алпамыш", "Хазар", "Гёйтюрк" и "Туран". По итогам интересного конкурса команда "Гёйтюрк" заняла первое место, команда "Манас" - второе, а команда "Деде Горгуд" - третье место и была награждена соответствующими сертификатами.

По итогам Летней школы участникам были вручены совместные сертификаты от Карабахского университета, Международной тюркской академии и Академии наук Турции.

Следует отметить, что открытие 7-й Летней школы тюркологии состоялось 11 августа. На церемонии открытия выступили ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев и президент Академии наук Турции Музаффер Шекерли, которые подчеркнули значимость летней школы и выразили благодарность руководству Министерства науки и образования Азербайджанской Республики за организационную поддержку.

Летняя школа тюркологии уже была организована в Турции, Кыргызстане и Казахстане. Чтобы обеспечить преемственность этой традиции, Карабахский университет планирует в будущем реализовывать совместные проекты с Международной тюркской академией и Академией наук Турции в целях исследования, изучения и популяризации общего наследия тюркского мира.